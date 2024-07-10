Экипаж ЗРК «Тор-М2» уничтожил в зоне СВО украинские беспилотники

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» из состава группировки войск «Север» успешно уничтожил беспилотники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, детали приводит пресс-служба Минобороны РФ.
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