В Москве откроется выставка «Москвичка. Женщины советской столицы 1920-1930-х»

В Москве 24 апреля откроется выставка «Москвичка. Женщины советской столицы 1920-1930-х». Выставка в Музее Москвы расскажет о том, как менялись жизнь и образ горожанки в первые десятилетия советской власти через призму художественных произведений первой половины XX века, передает департамент по культуре Москвы.