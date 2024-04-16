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В Москве откроется выставка «Москвичка. Женщины советской столицы 1920-1930-х»

В Москве откроется выставка «Москвичка. Женщины советской столицы 1920-1930-х»

В Москве 24 апреля откроется выставка «Москвичка. Женщины советской столицы 1920-1930-х». Выставка в Музее Москвы расскажет о том, как менялись жизнь и образ горожанки в первые десятилетия советской власти через призму художественных произведений первой половины XX века, передает департамент по культуре Москвы.

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