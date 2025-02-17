Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 946 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Хоть бы кто догадался вызвать санитаров, чтобы те закрутили ему ласты и доставили в наркологическую клинику...Наполеон в палате...
  • саша дмитренко
    одно  другому  не  мешает,, и вы  вероятно  тут  читали  что  донбасс  старается  остаться  независимым  а  не  стать...Пир во время чумы!
  • саша дмитренко
    вот  когда  узнаем  подробности  ,тогда  и  стоит  обсуждатьПир во время чумы!

Делегация США вылетела в Эр-Рияд для переговоров с Россией по Украине

Делегация США вылетела в Эр-Рияд для переговоров с Россией по Украине

Представители Соединенных Штатов Америки в воскресенье, 16 февраля, отправляются в Саудовскую Аравию с целью провести переговоры с делегатами от РФ по конфликту на Украине, заявил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АИ
Алла Иванова
Пришло время беспородного щенка, тявкающего на прохожих, пнуть пинком в подвортню. Кровавый арлекин-марионетка  заигрался  и возомнил из себя что-то значимое.
Ответить
10 час.
Ирина
Так он и есть клоун зе.
Ответить
6 час.
Надежда
А каклы уже там в засаде сидят, ждут, а вдруг хозяин скажет: &quot;К ноге!&quot;)
Ответить
1 час.
наверх