Дандыкин: Киев и Вашингтон могут ударить сразу иракетами ATACMS и с F-16

Аналитик по военным вопросам Василий Дандыкин выразил свое мнение относительно заявлений о возможности обсуждения на саммите НАТО вопроса использования ВСУ дальнобойных ракет из стран НАТО против территории России.
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