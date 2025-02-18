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Обозреватель Банишевская: вернувшиеся в РФ компании нужно наказать пошлинами

Обозреватель Банишевская: вернувшиеся в РФ компании нужно наказать пошлинами

Сразу несколько ушедших из России зарубежных компаний рассматривают возможность возвращения. Несмотря на предложения сделать для них платный "обратный входной билет", законодательством такая мера не предусмотрена.

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