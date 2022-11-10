В Совфеде назвали основание для уничтожения инфраструктуры Украины

Сенатор Джабаров: поставки оружия Украине дают РФ основания уничтожить ее инфраструктуру Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил Сенатор Джабаров: поставки оружия Украине дают РФ основания уничтожить ее инфраструктуру Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил в своем Telegram-канале, что стремление Запада активировать поставки вооружения Киеву, использовать страну как таран дает РФ основание уничтожить транспортную инфраструктуру Украины.