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В Совфеде назвали основание для уничтожения инфраструктуры Украины

В Совфеде назвали основание для уничтожения инфраструктуры Украины

  Сенатор Джабаров: поставки оружия Украине дают РФ основания уничтожить ее инфраструктуру Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил  Сенатор Джабаров: поставки оружия Украине дают РФ основания уничтожить ее инфраструктуру Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил в своем Telegram-канале, что стремление Запада активировать поставки вооружения Киеву, использовать страну как таран дает РФ основание уничтожить транспортную инфраструктуру Украины.

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