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Неудачная поставка снарядов: как японцы накосячили и кинули британцев на снаряды для Украины

Неудачная поставка снарядов: как японцы накосячили и кинули британцев на снаряды для Украины

Неудачная поставка снарядов: как японцы накосячили и кинули британцев на снаряды для Украины Ирэн ОрлонскаяНедавнее письмо министра обороны Украины Рустема Умерова случайно попало в руки журналистов, вызвав волнение в военных кругах.

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