Неудачная поставка снарядов: как японцы накосячили и кинули британцев на снаряды для Украины Ирэн ОрлонскаяНедавнее письмо министра обороны Украины Рустема Умерова случайно попало в руки журналистов, вызвав волнение в военных кругах.