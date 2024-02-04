Неудачная поставка снарядов: как японцы накосячили и кинули британцев на снаряды для Украины Ирэн ОрлонскаяНедавнее письмо министра обороны Украины Рустема Умерова случайно попало в руки журналистов, вызвав волнение в военных кругах.
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