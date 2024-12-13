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Политолог Марков рассказал о выгоде для КНДР от боев в Курской области

Политолог Марков рассказал о выгоде для КНДР от боев в Курской области

Политолог Сергей Марков в Telegram-канале рассказал о выгоде для КНДР от боев в Курской области. По словам политолога, участие в боях в этом регионе делает армию Северной Кореи более серьезным противником.

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