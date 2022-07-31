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Смотрите видео очередного гола Комличенко с паса Уткина и других моментов матча «Ростов» – «Химки»

«Ростов» одержал первую победу в этом сезоне Мир РПЛ, обыграв дома «Химки» (1:0). Единственный гол забил нападающий Николай Комличенко, которому в 3-м туре подряд со штрафного ассистировал Даниил Уткин.

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