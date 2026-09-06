Исторический замысел Перроне сохранили лишь два моста-близнеца в Петербурге

В Северной столице рассказали историю появления семи типовых конструкций города, из которых только два сооружения сохранили первоначальный облик.
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