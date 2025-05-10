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«Москвичи» отправят на Кубу: они будут работать в такси

В рамках подписанного в прошлом году меморандума о намерениях — по организации в столице Кубы, Гаване, совместного предприятия — таксопарка, на Остров Свободы будет отправлена партия из 50 автомобилей «Москвич».

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