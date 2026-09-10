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В Тверской области на площади 2,4 тысячи квадратов горит производственный цех

В Тверской области на площади 2,4 тысячи квадратов горит производственный цех

Пожар произошёл в Вышнем Волочке Тверской области — там загорелся производственный цех. Огнём охвачена площадь 2,4 тыс.

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