В Тверской области на площади 2,4 тысячи квадратов горит производственный цех

Пожар произошёл в Вышнем Волочке Тверской области — там загорелся производственный цех. Огнём охвачена площадь 2,4 тыс.
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