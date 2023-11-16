Пенсионерка-нарушитель погибла на калужской дороге

Вечером 15 ноября в Ферзиковском районе Калужской области произошло смертельное ДТП. В 17 часов 50 минут на 34 км автодороги Калуга-Ферзиково-Серпухов 36-летний водитель Kia Rio допустил наезд на пешехода женщину - 67-летнюю женщину, которая при приближении транспортного средства вышла на проезжую часть.