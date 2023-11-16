Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

38 подписчиков

Свежие комментарии

Пенсионерка-нарушитель погибла на калужской дороге

Пенсионерка-нарушитель погибла на калужской дороге

Вечером 15 ноября в Ферзиковском районе Калужской области произошло смертельное ДТП. В 17 часов 50 минут на 34 км автодороги Калуга-Ферзиково-Серпухов 36-летний водитель Kia Rio допустил наезд на пешехода женщину - 67-летнюю женщину, которая при приближении транспортного средства вышла на проезжую часть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх