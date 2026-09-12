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Газета.ру

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Бойцы группы "Север" не дали ВСУ прорвать кольцо окружения в Харьковской области

Бойцы группы "Север" не дали ВСУ прорвать кольцо окружения в Харьковской области

Подразделения российской группировки войск «Север» пресекли две попытки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) вырваться из кольца окружения в районах двух населенных пунктов Харьковской области.

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