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Струков предпринял новую попытку вернуть контроль над ЮГК через Верховный суд

Струков предпринял новую попытку вернуть контроль над ЮГК через Верховный суд

ЧЕЛЯБИНСК, 16 сентября, ФедералПресс. Основатель «Южуралзолота» (ЮГК) Константин Струков вновь пытается оспорить национализацию холдинга — на этот раз через Верховный суд РФ.

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