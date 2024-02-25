Puma посвятила особую модель кроссовок культовому спорткару Porsche 911 Turbo

Немецкий производитель спортивной одежды и обуви анонсировал очередной совместный проект с Porsche. После выпуска капсульной коллекции совместно с BMW M Motorsport специалисты Puma вернулись к привычному сотрудничеству с Porsche — вместе с именной линейкой американского баскетболиста Ламело Болла были сделаны кроссовки и одежда в рамках коллекции Puma x Porsche Collection.