Puma посвятила особую модель кроссовок культовому спорткару Porsche 911 Turbo

Немецкий производитель спортивной одежды и обуви анонсировал очередной совместный проект с Porsche. После выпуска капсульной коллекции совместно с BMW M Motorsport специалисты Puma вернулись к привычному сотрудничеству с Porsche — вместе с именной линейкой американского баскетболиста Ламело Болла были сделаны кроссовки и одежда в рамках коллекции Puma x Porsche Collection.
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