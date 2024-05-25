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Царьград

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Что известно о стрелке, который открыл огонь по сотрудникам полиции в Петербурге

Что известно о стрелке, который открыл огонь по сотрудникам полиции в Петербурге

Рассказываем, что известно о стрелке, который открыл огонь по сотрудникам полиции в Петербурге. 25 мая 2024 года в Невском районе Санкт-Петербурга произошла перестрелка, в результате которой был ранен сотрудник полиции.

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