Рассказываем, что известно о стрелке, который открыл огонь по сотрудникам полиции в Петербурге. 25 мая 2024 года в Невском районе Санкт-Петербурга произошла перестрелка, в результате которой был ранен сотрудник полиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии