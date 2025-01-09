Молодые педагоги поделились опытом В Малом зале ДК "Победа" состоялась встреча молодых педагогов нашего района.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Молодые педагоги поделились опытом В Малом зале ДК "Победа" состоялась встреча молодых педагогов нашего района.