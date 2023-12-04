Новосибирский Минтранс ответил на претензии ГК "ВИС" к проекту четвёртого моста

У подрядчика четвёртого моста – группы "ВИС" – появились вопросы к его проекту.Минтранс Новосибирской области в ответ на претензии группы "ВИС" утверждает, что заявления об ошибках в проекте четвёртого моста некорректны.
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