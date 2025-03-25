Конфликт и хаос аукнутся через 20 лет: ловушки для всех знаков с 24 по 30 марта

Соединение Солнца с ретроградным Меркурием может сыграть с нами злую шутку. Астропрогноз freepik.comВ субботу, 29 марта, Солнце готовится скрыться под прикрытие Луны, что обещает всем живущим на Земле испытания на прочность.
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