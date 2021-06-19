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Незалежная математика

Незалежная математика

Зеленский объявил об усилении украинской армии в 572 разаВооруженные силы Украины стали сильней в 572 раза, так как их ряды пополнили 572 молодых офицера, заявил украинский президент- Три сольдо плюс три сольдо будет десять сольдо, так?- Так.

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