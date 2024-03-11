Французский политик указал на виновных в подрыве «Северных потоков»

Расследование терактов на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» не проводится западными странами из-за прямого участия в подрыве Соединенных Штатов и других стран НАТО, сообщает 11 марта лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо.