Дешёвая альтернатива фум-ленте

Каждый хозяин знает о том, что ломаться вещи имеют обычай в самый неподходящий момент. Причем по главному закону подлости «падающего бутерброда», сломается что-то именно тогда, когда оно больше всего будет нужно.
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