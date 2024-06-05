🔴 Сегодня участок улицы Долгоруковская в Симферополе будет перекрыт Как уточнили в администрации города, движение ограничено на участке от улицы Толстого до улицы Павленко.
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🔴 Сегодня участок улицы Долгоруковская в Симферополе будет перекрыт Как уточнили в администрации города, движение ограничено на участке от улицы Толстого до улицы Павленко.