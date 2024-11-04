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Маргарита Симоньян: долг богатых людей - помогать участникам их собственных

Маргарита Симоньян: долг богатых людей - помогать участникам их собственных

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян подчеркнула важность оказания финансовой поддержки участникам специальной военной операции (СВО) со стороны состоятельных россиян.

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