Стимул и предупреждение: экспорт российского СПГ в ЕС резко снизился в 2025 году

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в ЕС в январе-мае сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне ужесточения ограничений на перевалку и санкций США в отношении нового арктического проекта по производству СПГ, на который пока не нашлось покупателей.