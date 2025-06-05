Стимул и предупреждение: экспорт российского СПГ в ЕС резко снизился в 2025 году

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в ЕС в январе-мае сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне ужесточения ограничений на перевалку и санкций США в отношении нового арктического проекта по производству СПГ, на который пока не нашлось покупателей.
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