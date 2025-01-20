Врач Михалева: пожилым людям особенно полезно употреблять кефир

Кефир — это уникальный продукт, который можно назвать "российским суперфудом". Он полезен в любом возрасте и, в особенности, для пожилых людей, так как помогает в профилактике целого ряда заболеваний, включая онкологию, рассказала "Газете.
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