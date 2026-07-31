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Аргументы недели

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Миграционный кризис в Испании: захват домов, грабежи и столкновения с полицией

Миграционный кризис в Испании: захват домов, грабежи и столкновения с полицией

Невиданная катастрофа: десятки тысяч мигрантов захватывают жильё испанцев, грабят магазины и вступают в столкновения с полицией.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Видимо доволен только один Трамп - имея зуб на Испанию! А атака мигрантов хорошо организована и есть о чём подумать!
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1 м.
ал
александр любицкий
Граница должна быть на замке!!! И нет проблем
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1 м.