«Конкуренция, а не супружеские отношения»: польский аналитик призвал пересмотреть контакты с Киевом

Украинцы поняли, что чем больше крика они поднимают на международной арене и чем их поведение высокомерней, тем больше они в итоге получают, уверен польский эксперт Бартош Теславский.
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