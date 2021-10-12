Медики ЮВО выписали из мобильного госпиталя в Сухуме более 200 пациентов, вылечившихся от COVID-19

Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий.
Популярные статьи
- В Ивановской области высадили кедровую рощу в честь Маршала Советского Союза Александра Василевского
- Специализированный класс от белорусского тракторного завода открыли в уссурийской ПГСХА
- В филиале Центрального военно-морского музея «Подводная лодка Д-2 „Народоволец”» работает выставка, посвященная истории тельняшки
Свежие комментарии