В ночь на 19 октября с 01:50 до 04:50 по местному времени в Самарской области действовал режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, о чём жителей предупредило региональное управление МЧС.
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