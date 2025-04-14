Reuters узнал о планах Саудовской Аравии оплатить долги Сирии Всемирному банку

Саудовская Аравия погасит долги Сирии перед Всемирным банком, выяснил Reuters. Задолженность Сирии перед Всемирным банком — около $15 млн, ее необходимо погасить, прежде чем претендовать на помощь международной финансовой организации, передает агентство .
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