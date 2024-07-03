Жесткая антимиграционная риторика Бастрыкина — забота о безопасности страны или часть политической игры?

Политологи проанализировали высказывания главы Следственного комитета про ужесточение законов и запрет никабовРуководитель Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин осудил депутатов Госдумы за недостаточную проработку миграционного законодательства и потребовал запретить ношение никабов.
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