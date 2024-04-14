Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Мамонов
    самим то не смешно с таких отчетов . 800 из многих миллионов это как из пушки по воробьям . Ребята силовики вы получа...В Москве после ре...
  • Андрей
    В ленту надо сообщить на дворе 21 век ура товарищи, не забудте президенту доложить еп......долба..бы потерялись часы,...Врачи в Люберцах ...
  • Ирина Некрасова
    Западное общество смертельно больно саморасчеловечиванием и саморазрушением в самом широком смысле этого слова, по вс...Захарова иронично...

Захарова на призыв после атаки Ирана заявила, что Израиль не осудил удары по РФ

Захарова на призыв после атаки Ирана заявила, что Израиль не осудил удары по РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на призыв посла Израиля Симоны Гальперин осудить атаку Ирана напомнила, что еврейское государство ни разу не отреагировало на удары ВСУ по российским регионам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Правильно!Вообще Израиль,как дружок США нам враг!И по сути и по смыслу враг!
Ответить
15 час.
Eduard
Израиль так просто разбомбил чужое прсольство в чужой стране.Наглее не придумать.Запад,да и Израиль совсем оборзели!
Ответить
15 час.
Eduard
Может Симона напомнит,почему Иран так сделал,или ей напомнить?Напрминаю:&quot;Израиль нанес вдар пр Посольству Ирана причем в Сирии!&quot;.Как вам это жидовское государство? А нас морали учат,мол:&quot;Осудите&quot;! Да,мы осуждаем....Израиль!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх