Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на призыв посла Израиля Симоны Гальперин осудить атаку Ирана напомнила, что еврейское государство ни разу не отреагировало на удары ВСУ по российским регионам.
Захарова на призыв после атаки Ирана заявила, что Израиль не осудил удары по РФ
Комментарии
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Eduard
Правильно!Вообще Израиль,как дружок США нам враг!И по сути и по смыслу враг!
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15 час.
Eduard
Израиль так просто разбомбил чужое прсольство в чужой стране.Наглее не придумать.Запад,да и Израиль совсем оборзели!
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15 час.
Eduard
Может Симона напомнит,почему Иран так сделал,или ей напомнить?Напрминаю:"Израиль нанес вдар пр Посольству Ирана причем в Сирии!".Как вам это жидовское государство? А нас морали учат,мол:"Осудите"! Да,мы осуждаем....Израиль!
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15 час.
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