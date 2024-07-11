Сборная Колумбии не проигрывает уже 28 матчей

Сборная Колумбии не знает горечи поражения с февраля 2022 года. В ночь на 11 июля в Шарлотт (штат Северная Каролина, США) прошел полуфинальный матч Копа Америка-2024, в котором сборная Колумбия встречалась с Уругваем.