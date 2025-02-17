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Американский эксперт назвал основные препятствия в переговорном процессе по Украине

Американский эксперт назвал основные препятствия в переговорном процессе по Украине

Самым большим камнем преткновения остается не вступление Украины в НАТО и даже не присоединение к России новых территорий, а предоставление Украине гарантий безопасности, приемлемых для РФ, считает директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне, профессор истории Питер Кузник.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Самые большие гарантии это возвращение территорий на историческую Родину.
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