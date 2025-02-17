Американский эксперт назвал основные препятствия в переговорном процессе по Украине

Самым большим камнем преткновения остается не вступление Украины в НАТО и даже не присоединение к России новых территорий, а предоставление Украине гарантий безопасности, приемлемых для РФ, считает директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне, профессор истории Питер Кузник.