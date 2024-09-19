⚡️Крымский учитель ушёл на фронт с позывным, который дали ему ученики Директор ВПК «Патриот», участник спецоперации Дмитрий Пикинер работал учителем физкультуры и НВП.
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⚡️Крымский учитель ушёл на фронт с позывным, который дали ему ученики Директор ВПК «Патриот», участник спецоперации Дмитрий Пикинер работал учителем физкультуры и НВП.