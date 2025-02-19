Сколько женщин на Алтае добровольно поздравляют мужчин с 23 Февраля и какую сумму тратят

Если предстоит оплачивать еду и напитки, то в 35% компаний этим занимается женская часть коллектива В Алтайском крае большинство сотрудниц компаний будут поздравлять мужчин в коллективах с 23 Февраля в этом году, сообщает сервис по поиску работы "Зарплата.