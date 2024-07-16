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Не обошлось без мата: 12-летняя дочь передразнила скандалиста Киркорова

Не обошлось без мата: 12-летняя дочь передразнила скандалиста Киркорова

Скандал с Филиппом Киркоровым и "розовой кофточкой" публика запомнила, наверное, на всю жизнь. Видео перепалки артиста с журналисткой Ириной Ароян в 2004 году набрало в интернете миллионы просмотров, а слова, которые разгоряченный певец тогда произнес, ушли в народ и стали фразеологизмами.

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