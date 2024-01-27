В МИД пообещали не бросать пленных российских военнослужащих после срыва обмена

Россия не снимает вопрос о возвращении военнослужащих, которые находятся в плену на Украине после атаки на Ил-76, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
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