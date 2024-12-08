Что такое генограмма семьи

Почему мы повторяем сценарии родителей и как это прекратить О чем вы задумываетесь, вспоминая отношения между вашей мамой и бабушкой? Между отцом и дедушкой? Вероятно, на ум приходят конфликты конфликты, невольными свидетелями которых вы были в детстве.