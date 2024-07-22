Politico: отказ Байдена от переизбрания потребует от Демпартии "бешеных усилий"

Global Look Press/ Michael Kappeler/dpa Выход действующего президента США из предвыборной гонки вызовет шок в Демократической партии, а также потребует "бешеных усилий" по его замене, пишет издание Politico 21 июля.
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