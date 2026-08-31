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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бензема и «Аль-Хилаль» расторгли контракт. Форвард играл за клуб с февраля

Карим Бензема покинул « Аль-Хилаль ». Клуб объявил о расторжении контракта с бывший форвардом «Реала» и сборной Франции по соглашению сторон.

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