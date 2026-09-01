В Киеве готовят пункты для переселения людей на случай зимних блэкаутов

В Киеве готовят пункты для переселения на случай зимних блэкаутов. В списки для переселения включили более 200 тысяч жителей столицы, которым будет сложно оставаться дома без света и отопления.
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