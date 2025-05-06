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Грег Вайнер: Если Зеленский ударит по Москве 9 мая, Трамп разозлится и отправит его в Алькатрас

В переговорном процессе по Украине есть серьезные препятствия, которые не ожидала администрация Трампа, но выходить из переговоров США не будут.

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