Таджикистан: дурной пример заразителен

Людмила Свириденко При выводе наших войск из Таджикистана и Армении все, подчеркиваю, все таджики и армяне должны покинуть государство Россия в течении суток. Каким способом - это их личное дело.

НГ Нина Генонова Убрать и тех,и других из страны,пришло время очищения