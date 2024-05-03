Вслед за Арменией, правительство которой отказалось от помощи российских пограничников и уже приняло решение об их скорой эвакуации из страны, в электронных средствах информации Таджикистана стали циркулировать идеи пересмотра целесообразности присутствия в стране 201-й российской военной базы.
Таджикистан: дурной пример заразителен
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Свириденко
При выводе наших войск из Таджикистана и Армении все, подчеркиваю, все таджики и армяне должны покинуть государство Россия в течении суток. Каким способом - это их личное дело.
Ответить
17 час.
НГ
Нина Генонова
Убрать и тех,и других из страны,пришло время очищения
Ответить
17 час.
alik3456 Джексон
Если не будет 201 в Таджикистане , то таджики засыпятся героином из афгана и америка им поможет.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии