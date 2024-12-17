В рубрику #НАКИПЕЛО "Новокиевка, ул Дар-Гора, вчера, в 23.40, снова погас свет, пятый раз за этом месяце! Без электроэнергии сутки, 14 часов уже становится нормой.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В рубрику #НАКИПЕЛО "Новокиевка, ул Дар-Гора, вчера, в 23.40, снова погас свет, пятый раз за этом месяце! Без электроэнергии сутки, 14 часов уже становится нормой.