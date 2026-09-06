Как безнаказанность привела к вседозволенности действий киевского режима

Начало осени 2026 года ознаменовалось официальным подтверждением того, что в экспертном сообществе обсуждалось на протяжении пяти лет.
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