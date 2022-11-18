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Кевин Магнуссен: «После схода в Бразилии меня забыли на обочине трассы»

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен признался, что после схода на Гран-при Бразилии организаторы гонки забыли подвезти его обратно в боксы.

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