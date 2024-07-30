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Смирнов: В Курской области системы ПВО уничтожили четыре ракеты ВСУ

Смирнов: В Курской области системы ПВО уничтожили четыре ракеты ВСУ

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов в личном Telegram-канале сообщил, что прошедшей ночью над Курчатовским и Октябрьским районами региона средства противовоздушной обороны Минобороны России поразили четыре ракеты украинских войск.

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